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Країнам G7 не вдалося встановити термін відмови від використання вугілля

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Міністрам енергетики, довкілля країн G7, які зібралися в Саппоро (Японія), після двох днів переговорів не вдалося встановити термін відмови від використання вугілля під час виробництва енергії.

Про це повідомляє "Кіодо".

Так, Британія і Канада наполягали на тому, щоб покласти край застосуванню вугілля. Однак Японія, яка головує на зустрічі, не захотіла погоджуватися на конкретну дату, до якої слід було б покінчити з практикою використання вугілля. Японії, якій бракує ресурсів, імовірно, буде потрібно використовувати вугілля щонайменше значну частину 2030-х років, пояснює агентство.

Однак міністри дали обіцянку прискорити процес поетапної відмови від викопних носіїв - газу, вугілля і нафти, з метою домогтися вуглецевої нейтральності до 2050 року. Зокрема, учасники переговорів погодилися скоротити викиди парникових газів від автотранспорту до 2035 року на 50% - порівняно з 2000 роком.

Також на переговорах ішлося про використання водню в електроенергетиці, про забезпечення енергетичної безпеки, про гарантії стабільного постачання таких найважливіших металів, як літій і кобальт, доступність яких залежить від країн на кшталт Китаю.

"Кіодо" нагадує, що зустріч, яка відбулася в Саппоро, стала першою на рівні міністрів країн G7 напередодні саміту "групи семи" в травні в Хіросімі. Водночас у неділю в Каруідзаве (префектура Нагано) почали збиратися для переговорів міністри закордонних справ G7.

G7, вугілля
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