New York Times назвало можливу дату, коли Байден оголосить про своє висунення на другий термін

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може оголосити про своє висунення на другий термін президентства вже 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами людей, залучених до процесу планування та поінформованих про нього, підготовка до висування на другий термін прискорилася, попри те, що учасники обговорюють плюси й мінуси відтермінування офіційного оголошення до початку літа, вбачаючи мало переваг у перериванні міжусобиці республіканців.

Водночас у команді Байдена дедалі частіше обговорюють ідею зробити скромне відеооголошення 25 квітня, у четверту річницю його вступу в передвиборчі перегони 2020 року - симетрія, яку Байден цінує.

"Зрозуміло лише те, що будь-який зовнішній тиск, який пан Байден і його команда колись відчували, щоб офіційно вступити в перегони 2024 року, здебільшого випарувався", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що серйозних кандидатів на пост президента не з'явилося.