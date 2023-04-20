В НБУ розповіли про сповільнення інфляції в Україні

Інфляція в Україні почала сповільнюватися раніше та швидше, ніж прогнозувалося.
Про це заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій в інтерв'ю 24 каналу.
«На мою думку, покращення інфляційних прогнозів у січні було не останнім у цьому році. Якщо говорити про цифри, то споживча інфляція у січні знизилася до 26%, в лютому – 24,9% і в березні – 21,3%. Вона почала сповільнюватися раніше та швидше, ніж прогнозувалося», - сказав він.
Гелетій зазначив, що така тенденція зумовлена, перш за все, достатньою пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетичній сфері та покращенням ситуації на готівковому валютному ринку.
«Безумовно, важливою передумовою є припинення емісійного фінансування дефіциту бюджету з початку цього року. Вплинули також слабкий споживчий попит і дія мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги», - додав заступник голови НБУ.
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