New York Times: Витоки секретної інформації почалися на кілька місяців раніше, ніж вважалося

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів, ймовірно, почав публікувати конфіденційну інформацію на кілька місяців раніше, ніж вважалося, і в значно більшій чат-групі платформи Discord, згідно з повідомленнями в Інтернеті, які проаналізувала газета The New York Times.

У лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення РФ в Україну, профіль користувача, який збігається з профілем Тейшейри, почав розміщувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в чат-групі на платформі Discord, популярній серед геймерів. Чат-група налічувала близько 600 учасників.

Як повідомляли Українські Новини, справа проти 21-річного Тейшейри, якого заарештували 13 квітня, стосується витоку секретних документів в іншій групі Discord, яка налічувала близько 50 учасників, під назвою Thug Shaker Central. Там він почав публікувати конфіденційну інформацію в жовтні 2022 року. Його робота фахівцем з інформаційних технологій на базі ВПС у штаті Массачусетс дала доступ до державної таємниці. Невідомо, чи знає влада США про іншу чат-групу Discord.

Нещодавно виявлена інформація, розміщена в більшій чат-групі, містила подробиці про російські та українські втрати, діяльність московських шпигунських агентств і новини про допомогу, що надається Україні. Користувач стверджував, що публікує інформацію від Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.