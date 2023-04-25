Федоров: На окупованих територіях російські окупанти збираються роздавати паспорти дітям

російські окупанти на захопленій території збираються роздавати паспорти 14-річним.

Таким чином хочуть взяти їх на контроль, щоб потім відправити на війну. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Тепер передають дані кремлівського реєстру виборців, до якого включають і 14-річних дітей, до так званого єдиного реєстру військового обліку рфії. Хочуть в майбутньому вручити електронні повістки у військомат", – вказав він.

Федоров наголосив, що діти в окупації під особливою загрозою. Їх зомбують, аби виростити рабів і майбутнє гарматне м'ясо.