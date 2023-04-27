Данілов: Погрози росії ядерною зброєю свідчать про безсилля і страх

Нові погрози росії ядерною зброєю є свідченням прояву безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні «ядерні» заяви від рф.
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає УНН.
«Будь-які погрози рф щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні «ядерні» заяви, як показник розуміння кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати», - написав Данілов у Twitter.
Заступник голови ради безпеки дмитро медведєв назвав ядерну зброю для росії "скрєпкою, яка збирає державу". Він стверджує, що росія може застосувати ядерну зброю першою, якщо агресія проти неї загрожуватиме існуванню держави.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та заступник держсекретаря США Венді Шерман заявляли, що вони ще не бачили, щоб росія розміщувала тактичну ядерну зброю в білорусі, незважаючи на заяви Москви про те, що вони мають намір це зробити.
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