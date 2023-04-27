Гуменюк: Контрнаступ української армії вже йде

Контрнаступ української армії вже йде і поступово нищить потужності російських загарбників. Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ЗСУ не схильні недооцінювати ворога, знають специфіку формування цього угруповання, розуміють його потужності та потенціал.

"Працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані. Тобто в цьому і полягає той самий контрнаступ, якого всі очікують. Він іде тихенько, невеликими, але впевненими кроками, для того щоб знищити потужності ворога", – заявила Гуменюк.

Вона уточнила, що йдеться про знищення складів із боєприпасами, пунктів зосередження техніки окупантів.

"І це не зовсім організоване угруповання стає зовсім розрізненим", – додала вона.