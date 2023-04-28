Financial Times: Найрозумнішим кроком для путіна було б не приїжджати на саміт БРІКС

Можлива присутність володимира путіна на саміті БРІКС у серпні стала «величезним головним болем» для президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Про це пише Financial Times.

Це було і раніше, але тепер, зазначає видання, Рамафоса ще більше посилив проблему і постав Південну Африку в незручне становище, помилково заявивши про намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду.

«Ця помилка оголила глибоке занепокоєння уряду та АНК (правлячої партії – ред) з приводу цього потенційного візиту. Очевидно, що вони обговорюють це», – сказав Каджал Рамджатан Кеог, директор Міжнародної комісії юристів в Африці.

Присутність путіна на серпневому саміті ще не підтверджено. Але якщо російський президент все ж таки приїде до Південної Африки, він має бути заарештований, інакше місцева влада порушить не лише свої міжнародні зобов'язання, а й власний закон, зазначає старший науковий співробітник Південноафриканського інституту досліджень у галузі безпеки Пріял Сінгх.

За словами юристів, помилкова заява Рамафоси про вихід країні з МКС спантеличує ще більше: враховуючи встановлені законом терміни, ПАР у жодному разі не змогла б вийти з-під юрисдикції суду до проведення саміту.

Проблема з путіним ускладнює і так спірну позицію ПАР щодо вторгнення в Україну, зазначає видання. Країна, зокрема, приймала у себе Сергія Лаврова, а також критикувала західну допомогу Україні, чим накликала на себе звинувачення у надмірному зближенні з росією.

Аналітики вважають, що якщо Захід тиснутиме на Південну Африку у зв'язку із запрошенням путіна, то ставку зробить на торгівлю. Зокрема, США можуть відмовитися від підтримки у проведенні цього року форуму, присвяченого Закону про зростання та можливості Африки.

Видання зазначає, що через таку невизначену ситуацію путін може відправити замість себе на саміт міністра або взяти віртуальну участь. «Найрозумнішим кроком для путіна було б не приїжджати», – констатує Рамджатан-Кео.