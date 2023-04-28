Financial Times: Найрозумнішим кроком для путіна було б не приїжджати на саміт БРІКС

Можлива присутність володимира путіна на саміті БРІКС у серпні стала «величезним головним болем» для президента ПАР Сиріла Рамафоси.
Про це пише Financial Times.
Це було і раніше, але тепер, зазначає видання, Рамафоса ще більше посилив проблему і постав Південну Африку в незручне становище, помилково заявивши про намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду.
«Ця помилка оголила глибоке занепокоєння уряду та АНК (правлячої партії – ред) з приводу цього потенційного візиту. Очевидно, що вони обговорюють це», – сказав Каджал Рамджатан Кеог, директор Міжнародної комісії юристів в Африці.
Присутність путіна на серпневому саміті ще не підтверджено. Але якщо російський президент все ж таки приїде до Південної Африки, він має бути заарештований, інакше місцева влада порушить не лише свої міжнародні зобов'язання, а й власний закон, зазначає старший науковий співробітник Південноафриканського інституту досліджень у галузі безпеки Пріял Сінгх.
За словами юристів, помилкова заява Рамафоси про вихід країні з МКС спантеличує ще більше: враховуючи встановлені законом терміни, ПАР у жодному разі не змогла б вийти з-під юрисдикції суду до проведення саміту.
Проблема з путіним ускладнює і так спірну позицію ПАР щодо вторгнення в Україну, зазначає видання. Країна, зокрема, приймала у себе Сергія Лаврова, а також критикувала західну допомогу Україні, чим накликала на себе звинувачення у надмірному зближенні з росією.
Аналітики вважають, що якщо Захід тиснутиме на Південну Африку у зв'язку із запрошенням путіна, то ставку зробить на торгівлю. Зокрема, США можуть відмовитися від підтримки у проведенні цього року форуму, присвяченого Закону про зростання та можливості Африки.
Видання зазначає, що через таку невизначену ситуацію путін може відправити замість себе на саміт міністра або взяти віртуальну участь. «Найрозумнішим кроком для путіна було б не приїжджати», – констатує Рамджатан-Кео.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023