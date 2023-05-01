Рятувальники попередили про протипіхотні міни, які росіяни залишають після себе

Рятувальники виявляють велику кількість протипіхотних мін у населених пунктах, які перебували під окупацією росіян. До них заборонено наближатися цивільним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
У ДСНС зазначають, що вибух міни може статися, коли хтось наближається або торкається неї. Під час вибуху людина може зазнати травм або загинути.
"За способом заподіяння шкоди протипіхотні міни бувають фугасні та осколкові. Осколкові міни зазвичай мають готові вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни завдають шкоди вибухом", - уточнюють рятувальники.
Вони додають, що є кілька типів протипіхотних мін:
- протипіхотна осколкова міна (встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпитися до предметів навколишнього середовища)
- протипіхотна міна ударної дії (активується під тиском ваги, має зелене забарвлення з чорним елементом зверху у вигляді хреста)
- протипіхотна міна натискної дії (пластиковий корпус зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається після натиску на міну, наприклад, ногою)
- протипіхотна осколкова міна, яка керується розтяжкою (металевий корпус закопується в землю, а на поверхні залишається тільки детонатор. Коли людина зачіпає розтяжку, міна піднімається вгору і вибухає)
- протипіхотна осколкова міна натяжної дії (міна є частиною розтяжки. До верхньої частини кріпиться дріт і коли нога чіпляється за розтяжку, міна вибухає).
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