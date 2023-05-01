Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Рятувальники попередили про протипіхотні міни, які росіяни залишають після себе

1136

Рятувальники виявляють велику кількість протипіхотних мін у населених пунктах, які перебували під окупацією росіян. До них заборонено наближатися цивільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС зазначають, що вибух міни може статися, коли хтось наближається або торкається неї. Під час вибуху людина може зазнати травм або загинути.

"За способом заподіяння шкоди протипіхотні міни бувають фугасні та осколкові. Осколкові міни зазвичай мають готові вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни завдають шкоди вибухом", - уточнюють рятувальники.

Вони додають, що є кілька типів протипіхотних мін:

- протипіхотна осколкова міна (встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпитися до предметів навколишнього середовища)

- протипіхотна міна ударної дії (активується під тиском ваги, має зелене забарвлення з чорним елементом зверху у вигляді хреста)

- протипіхотна міна натискної дії (пластиковий корпус зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається після натиску на міну, наприклад, ногою)

- протипіхотна осколкова міна, яка керується розтяжкою (металевий корпус закопується в землю, а на поверхні залишається тільки детонатор. Коли людина зачіпає розтяжку, міна піднімається вгору і вибухає)

- протипіхотна осколкова міна натяжної дії (міна є частиною розтяжки. До верхньої частини кріпиться дріт і коли нога чіпляється за розтяжку, міна вибухає).

ДСНС, міни
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 мая 2023
Вторник, 2 мая 2023
Понедельник, 1 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023