ДМС: Період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування закінчився

1 травня завершився період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку - і від акцизного податку.
Про це повідомляє Державна митна служба України (ДМС).
Знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито для товарів, які імпортуються підприємствами або громадянами та які переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Сюди входять, зокрема, електрогенераторні установки та частини до них; трансформатори, їх частини, інвертори; акумулятори, включаючи сепаратори для них; системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).
Також мито та ПДВ буде стягатись за ввіз товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога на користь суб’єктів господарювання, що ввозяться для відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств.
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