ВАКС продовжив строк розслідування справи щодо розкрадання на хлібозаготівельних підприємствах

Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 серпня строк розслідування справи за підозрою колишніх керівників державних хлібозаготівельних підприємств та пов'язаних приватних компаній у розкраданні понад 157 млн грн.
Таке рішення 24 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000633 від 31 грудня 2021 року за підозрою (п'ятьох осіб – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України до п'яти місяців, тобто до 6 серпня 2023 року», – йдеться в рішенні.
Як відомо, у справі підозрюють колишнього генерального директора «Новопокровського комбінату хлібопродуктів» Андрія Яковенка, екскерівника Ніжинського КХП Дмитра Гостренка, а також інших осіб.
Раніше ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишніми директором ТОВ «Борошно покровське» Олексієм Митрохіним і гендиректором ДП «Хлібна база №85» Людмилою Шашковою. Їм призначили умовне покарання.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівникам державних хлібозаготівельних підприємств у заволодінні коштами. За версією слідства, вказані особи із залученням пов'язаних приватних компаній протягом 2011-2017 років спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній. Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном.
Детективи НАБУ зафіксували шість епізодів такої ймовірно корупційної діяльності. Крім того, учасники схеми позбавили ДП торгової марки за безцінь при тому, що її вартість, за результатами експертиз, становить 20 млн грн. Загалом розкрадання складають 157 млн грн.
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