Резніков: Крим ми візьмемо без бою

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою.
Про це йдеться у статті видання The Atlantic.
Видання наголошує на стратегічному значенні Криму для росії: з моменту анексії з курортної зони півострів перетворився на щось, «що нагадує російський авіаносець, прикріплений до дна України, поцяткований окопами та укріпленнями».
Україна, пише The Atlantic, говорить про військово-політичне звільнення Криму, а не про суто військовий контрнаступ. Як тільки будуть перекриті автомобільні, залізничні та водні шляхи до півострова, а військова інфраструктура буде під прицілом, «багато росіян, особливо нещодавні іммігранти, переконаються, що їм краще жити десь в іншому місці».
«Крим ми візьмемо без бою», – заявив Резніков.
Постійний представник президента у Криму Таміла Ташева також відкинула ідею спільного контролю півострова: «Не може бути спільного контролю Давида та Голіафа».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023