Резніков: Крим ми візьмемо без бою

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою.

Про це йдеться у статті видання The Atlantic.

Видання наголошує на стратегічному значенні Криму для росії: з моменту анексії з курортної зони півострів перетворився на щось, «що нагадує російський авіаносець, прикріплений до дна України, поцяткований окопами та укріпленнями».

Україна, пише The Atlantic, говорить про військово-політичне звільнення Криму, а не про суто військовий контрнаступ. Як тільки будуть перекриті автомобільні, залізничні та водні шляхи до півострова, а військова інфраструктура буде під прицілом, «багато росіян, особливо нещодавні іммігранти, переконаються, що їм краще жити десь в іншому місці».

«Крим ми візьмемо без бою», – заявив Резніков.

Постійний представник президента у Криму Таміла Ташева також відкинула ідею спільного контролю півострова: «Не може бути спільного контролю Давида та Голіафа».