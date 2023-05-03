Клименко: МВС та Мінцифри переведуть весь процес купівлі-продажу автомобілів в Дію

МВС разом Мінцифрою планують автоматизувати низку процесів, перевівши їх у Дію, пише УНН з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Вже у вересні МВС у співпраці з Мінцифрою планує перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів в цифровий формат – в Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них, зазначив міністр.

За словами, планується ліквідувати обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі – технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і по бажанню покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.

Вже в червні стане можливо зареєструвати авто одразу в автосалоні при покупці автомобіля, отримуючи там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерний знак. Тобто, в сервісний центр МВС громадянину не потрібно буде приїжджати.

"Більш того, ми відміняємо транзитні номерні знаки, яких видавалося в рік приблизно півтора мільйони. Транзитний номер може бути виданий тільки у випадку, якщо громадянин сам захоче проїхатися на транзитному номері, наприклад, з Києва до Ужгорода, і там вже зареєструвати автомобіль", - повідомив очільник МВС

За словами Клименка, у серпні міністерство планує ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати їх онлайн на 10 діб і придбати у зручний час.