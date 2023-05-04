Українські виробники забезпечують 63% потреб країни в лікарських засобах

За перші 3 місяці 2023 року обсяги продажів лікарських засобів в Україні сягнули 217 мільйонів упаковок та майже 32 млрд гривень. При цьому, попри падіння продажів “в упаковках” через війну на чверть порівняно з І кварталом минулого року, українські виробники продовжують забезпечувати 63% потреб країни в лікарських засобах, свідчить аналіз квартальних показників, проведений компанією Proxima Research.
Зокрема, один з постійних лідерів з виробництва ліків в Україні, фармацевтична компанія “Дарниця” за перші 3 місяці поточного року виготовила майже 36 мільйонів упаковок препаратів. Таким чином, частка компанії на ринку в натуральному виразі перевищила 12,6% та є вдвічі більшою ніж у найближчого конкурента, компанії “Фармак”, а частка “в грошах” сягнула 4,5%.
Як відзначають аналітики, українська фармацевтична галузь також продемонструвала більшу стійкість до інфляції та швидші темпи її зниження в січні-березні цього року. Так, показник інфляції для лікарських засобів та інших товарів медичного призначення скоротився на 8%, а вплив зростання цін на ринкові показники знизився вдвічі.
Також, попри військову загрозу, виробники ліків на початку року продовжили інвестувати в модернізацію виробництва та впроваджувати нові технології. Наприклад, у “Дарниці” повідомили про введення в експлуатацію нової дільниці для підготовки та фасування препаратів твердих лікарських форм в упаковках саше відповідно до стандарту GMP.
“Фармацевтична галузь була і залишається стратегічно важливою для української економіки, яку зараз постійно випробовує на міцність повномасштабна війна з росією. Збережена нами стабільність гарантує, що українці будуть забезпечені доступними та якісними ліками, а ринок – робочими місцями та простором для інвестицій”, – наголосив Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії “Дарниця”.
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