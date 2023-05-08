Україна отримала від Ізраїлю перші радари RADA ieMHR, - ЗМІ

Україна отримала від Ізраїлю перші радари RADA ieMHR, призначені для сповіщення про ракетну загрозу.

Про це повідомляє портал Israel Defense.

Зазначається, що системи оповіщення використовуватимуть для виявлення та попередження російських ракетних атак.

При використанні RADA ieMHR інформація про ракетну загрозу може надходити або через клаксон, або прямо на мобільний телефон.

Сумарно Україна має отримати 16 радарів. При цьому журналісти не вказали, скільки систем оповіщення такого типу вже передали нашій країні.