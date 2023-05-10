CNN: США не виявили жодних ознак переміщення або змін у позиціях ядерних сил росії

Сполучені Штати не виявили жодних ознак переміщення або змін у позиціях ядерних сил росії, незважаючи на нещодавні погрози кремлівських чиновників.

Про це у коментарі CNN заявив високопоставлений американський військовий чиновник, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не бачимо жодних ознак змін у структурі стратегічних сил росії і продовжуємо стежити за ситуацією. Наразі ми не бачимо нічого, що могло б нам дати право змінити структуру наших стратегічних сил", – сказав він.

російські посадовці неодноразово вдавалися до погроз ядерною зброєю.

Після кожної такої погрози США та їхні союзники відстежували можливе переміщення ядерних сил рф або підготовку до їхнього розгортання.