CNN: США не виявили жодних ознак переміщення або змін у позиціях ядерних сил росії

Сполучені Штати не виявили жодних ознак переміщення або змін у позиціях ядерних сил росії, незважаючи на нещодавні погрози кремлівських чиновників.
Про це у коментарі CNN заявив високопоставлений американський військовий чиновник, повідомляє "Європейська правда".
"Ми не бачимо жодних ознак змін у структурі стратегічних сил росії і продовжуємо стежити за ситуацією. Наразі ми не бачимо нічого, що могло б нам дати право змінити структуру наших стратегічних сил", – сказав він.
російські посадовці неодноразово вдавалися до погроз ядерною зброєю.
Після кожної такої погрози США та їхні союзники відстежували можливе переміщення ядерних сил рф або підготовку до їхнього розгортання.
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