Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

FT: Країни G7 та ЄС домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу

170

Країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких рф раніше скоротила поставки.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times (FT) з посиланням на власні джерела.

Лідери G7 мають намір на саміті в Хіросімі ухвалити рішення, яке перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до зокрема таких країн, як Польща та Німеччина, куди РФ припинила поставки з метою спровокувати енергетичну кризу.

Джерела видання пояснюють, що цей крок зроблять для того, щоб "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".

У проєкті документа-заяви G7 йдеться, що група провідних економік і далі скорочуватиме використання російських джерел енергії, "включаючи запобігання повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті російською енергетичною зброєю".

В FT все ж вважають, що рішення є символічним і покликане показати рішучість країн Заходу у питанні спроб зменшити доходи країни-агресора, аби росія не могла фінансувати війну. В ЄС зауважують, що газові сховища, які вже заповнені на 60% порівняно з 30% в той же час у 2022 році, досягнуть потужності задовго до наступної зими. Тому країни G7 та ЄС можуть продовжувати запроваджувати додаткові заходи для обмеження імпорту російських енергоносіїв.

G7
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 мая 2023
Воскресенье, 14 мая 2023
Суббота, 13 мая 2023
Пятница, 12 мая 2023
Четверг, 11 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023