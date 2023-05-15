FT: Країни G7 та ЄС домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу

Країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких рф раніше скоротила поставки.
Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times (FT) з посиланням на власні джерела.
Лідери G7 мають намір на саміті в Хіросімі ухвалити рішення, яке перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до зокрема таких країн, як Польща та Німеччина, куди РФ припинила поставки з метою спровокувати енергетичну кризу.
Джерела видання пояснюють, що цей крок зроблять для того, щоб "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".
У проєкті документа-заяви G7 йдеться, що група провідних економік і далі скорочуватиме використання російських джерел енергії, "включаючи запобігання повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті російською енергетичною зброєю".
В FT все ж вважають, що рішення є символічним і покликане показати рішучість країн Заходу у питанні спроб зменшити доходи країни-агресора, аби росія не могла фінансувати війну. В ЄС зауважують, що газові сховища, які вже заповнені на 60% порівняно з 30% в той же час у 2022 році, досягнуть потужності задовго до наступної зими. Тому країни G7 та ЄС можуть продовжувати запроваджувати додаткові заходи для обмеження імпорту російських енергоносіїв.
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