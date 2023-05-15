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З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку

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З кінця лютого 2022 року Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це трохи більше 30% всієї робочої сили.

Про це повідомляє Конфедерація роботодавців України.

Зазначено, що до війни чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей, з них 8,3 млн жінок і 9,1 млн чоловіків працездатного віку. Однак після повномасштабного вторгнення ситуація змінилась кардинально.

Так, станом на початок 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн – жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн працездатного віку. Окрім того, 1 млн громадян було мобілізовано на захист держави.

«Тобто з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це трохи більше 30% всієї робочої сили», – йдеться у повідомленні.

Водночас, ситуація може змінитись. Це залежить від того, коли закінчиться війна і як розвиватиметься країна.

Якщо буде економічний бум, то багато мігрантів повернуться до України. Якщо ж ні, може виникнути протилежна ситуація, адже після зняття обмежень на виїзд чоловіків за кордон сім’ї вирішуватимуть, чи возз’єднуватись в Україні чи в інших країнах.

робота, Конфедерація роботодавців
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