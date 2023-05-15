З кінця лютого 2022 року Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це трохи більше 30% всієї робочої сили.
Про це повідомляє Конфедерація роботодавців України.
Зазначено, що до війни чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей, з них 8,3 млн жінок і 9,1 млн чоловіків працездатного віку. Однак після повномасштабного вторгнення ситуація змінилась кардинально.
Так, станом на початок 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн – жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн працездатного віку. Окрім того, 1 млн громадян було мобілізовано на захист держави.
«Тобто з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це трохи більше 30% всієї робочої сили», – йдеться у повідомленні.
Водночас, ситуація може змінитись. Це залежить від того, коли закінчиться війна і як розвиватиметься країна.
Якщо буде економічний бум, то багато мігрантів повернуться до України. Якщо ж ні, може виникнути протилежна ситуація, адже після зняття обмежень на виїзд чоловіків за кордон сім’ї вирішуватимуть, чи возз’єднуватись в Україні чи в інших країнах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023