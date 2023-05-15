Генштаб ЗСУ: рф намагається інтегрувати незаконні збройні формування так званої «днр» до власних збройних сил

Міністерство оборони російської федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої “днр” до власних збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"До всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої “ДНР” поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки ЗС РФ, а також щодо перепідписання контрактів з МО РФ мінімальним терміном військової служби два роки", - повідомили в штабі.
За даними Генштабу, у випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, якою є актуальна ситуація на фронті.
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