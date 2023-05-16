New York Times: росія отримала запчастини для літаків Boeing та Airbus в обхід санкцій

Торік у росію в обхід санкцій надійшли запчастини для літаків Boeing, Airbus та інших виробників на мільйони доларів.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на дані російської митниці пише The New York Times.

За даними видання, інформація, зібрана та проаналізована американським агрегатором торговельних даних Import Genius, показує, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що знаходяться під санкціями США, серед яких авіакомпанії "росія", "Аерофлот", "Уральські авіалінії", Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation та "Побєда".

Зазначається, що ці поставки стали можливими завдяки незаконним схемам, які створили для обходу санкції, переміщуючи товари через неофіційних покупців, які часто знаходяться на Близькому Сході та в країнах Азії.

Наприклад, як вказує видання, минулого року на склади "Аерофлоту" потрапили десятки партій мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей, маркованих як вироблені в США компанією Boeing. Їх постачали через невідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Китаї, а потім вони потрапили до росії.

Зазначені дані митниці охоплюють понад 5 000 окремих поставок авіадеталей до росії протягом восьми місяців 2022 року - від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна марки Honeywell вартістю 290 000 доларів.

Дані свідчать, що більша частина продукції спрямовувалася через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви. Але декілька партій, зокрема для авіакомпанії "росія", були відправлені безпосередньо з США або країн Європи.