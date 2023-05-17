У МЗС України прокоментували відновлення авіасполучення Грузії і росії

На тлі рішення грузинської влади про відновлення авіасполучення з країною-терористкою росією, спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко знову нагадав, що 20% території Грузії є під російською окупацією. Відповідну заяву він опублікував у Twitter.

"Світ ізолює росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія приймає російські авіалінії і відправляє свої власні до москви. У той час як 20% грузинської території залишаються безкарно окупованими росією", – написав він.

Ніколенко додав, що "кремль, безумовно, буде у захваті від такого результату".

ДОВІДКА. 10 травня російський диктатор володимир путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії, що діяла з 2019 року. 15 травня Грузія дала добро на відновлення польотів з рф. 16 травня Агентство цивільної авіації Грузії дозволило ще одній авіакомпанії здійснювати регулярні рейси в росію. У ЄС розкритикували рішення грузинської влади, заявивши, що політика країни стає дедалі більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС.

Видання "Ехо Кавказу" повідомило, що 16 травня, в день відновлення авіасполучення з росією, відбудеться перша із запланованих акцій протесту. Лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія закликала однодумців зібратися 19 травня на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.