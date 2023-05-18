Укроборонпром підтвердив угоду про стратегічне партнерство з компанією Rheinmetall

Державний концерн Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство з метою зміцнення оборонної промисловості України та її нацбезпеки шляхом створення спільного підприємства.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрома.
Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.
Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.
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