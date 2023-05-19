The Times: Українська бригада чисельністю до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла навчання у Швеції

Українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла навчання у Швеції на сучасній західній техніці й може бути одним із найбільш боєздатних підрозділів, що братимуть участь у майбутньому контрнаступі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це першим повідомила газета The Times, інформацію підтвердив шведський суспільний мовник SVT із посиланням на джерело.
За даними The Times, українська бригада, що проходить підготовку у Швеції, оснащена танками Leopard 2, бойовими машинами CV-90 та артилерійськими системами Archer, "що робить її одним з найпотужніших підрозділів Збройних сил України".
"Цього місяця (у травні. – Ред.) вона повернулася в Україну, щоб бути готовою до бою", – пише британська газета.
Це стало першим повідомленням у ЗМІ про навчання українських підрозділів у Швеції, зазначає SVT. Офіційно шведські Сили оборони інформацію не підтверджують і не спростовують.
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