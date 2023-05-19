Конгресмени закликають Байдена розблокувати постачання винищувачів F-16 Україні

Група конгресменів від демократів та республіканців закликала президента США Джо Байдена розблокувати постачання винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що загалом листа підписали 14 осіб.

«Як ми бачили, раніше наші союзники мали деякі сумніви щодо надання танків Україні. Лідерство США має вирішальне значення для забезпечення Києва додатковими ресурсами та новими можливостями», – йдеться у листі.

Конгресмени наголосили, що надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення цієї війни.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена зіткнулася з посиленою кампанією тиску щодо передачі Україні винищувачів F-16. Поки що Білий дім «тримає лінію», але можливо дозволить іншим країнам, які літають на американських літаках, передати їх Україні.