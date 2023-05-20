Politico: На саміті лідерів G7 Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги для України

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті лідерів G7 у Хіросімі (Японія) американський лідер Джо Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги для України, передає Politico.

За інформацією видання, пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї - обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше, але яке знадобиться в місяці важких боїв, що очікуються цієї весни і влітку.

Politico інформує, що про це стало відомо після того, як президент США дав зрозуміти, що дозволить передачу Україні третіми країнами американських винищувачів F-16, повідомивши своїм колегам із G7, що підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.

"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", - пише видання.

Як повідомлялося, Зеленський під час перебування на саміті G7 у Хіросімі зустрінеться з президентом США Джо Байденом, сказав в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері глава Офісу президента Андрій Єрмак.