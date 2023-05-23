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ЄБА: Лише 6% підприємців не зазнали жодних втрат, спричинених війною

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Малий і середній бізнес (МСБ) все більше зазнає негативного впливу економічних наслідків російської агресії: лише 6% підприємців не зазнали жодних втрат, спричинених війною. Про це свідчать результати щоквартального опитування Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Торік у жовтні без втрат працювали 10% МСБ, нагадують в асоціації.

З 33% у жовтні 2022 року до поточних 24% у травні зменшилася кількість МСБ, що оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до $10 000. Про втрати в діапазоні $10 000-$50 000 повідомляють вже 26%, ще 20% – у діапазоні $50 - $100 000, а 18% – понад $100 000. При цьому 24% опитаних зазнали втрат безпосередньо в результаті бойових дій, а 7% мають активи на тимчасово окупованих територіях.

Для 57% підприємців найбільш актуальними проблемами нині є зниження купівельної спроможності населення, для 31% – брак фінансування та доступу до кредитування, для 29% – податковий тиск. По 28% скаржаться на нестачу фахівців та проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

У половини опитаних МСБ є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, при цьому у 22% – це критичні для їхньої діяльності фахівці. Зокрема, у 29% мобілізовано до 10% військовозобов'язаних, у 14% – 10-30%, і у 5% – понад 30%.

Попри складнощі, 41% підприємців працюють у повному обсязі, 49% ведуть діяльність з певними обмеженнями, а 10% поки що не працюють – що можна порівняти з ситуацією піврічної давнини .

Зростає відсоток підприємств, які мають достатньо фінансових резервів. Так, кількість МСБ без будь-яких резервів збільшилася з 25% у жовтні до 32% у травні. З 14% до 12% зменшилася кількість компаній, які мають фінансові резерви на рік та більше. В один місяць оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, в кілька місяців – 31%, у шість місяців – 18%.

62% підприємців продовжують виплату заробітної плати працівникам у повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір зарплати, зменшилась із 18% до 16%. Збільшилася кількість бізнесів, які відправили співробітників у неоплачувану відпустку – з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату зараз 7% МСБ, звільняють працівників – 16%.

Українські підприємці продовжують працювати вдома – лише 4% релокувались за кордон. Наразі 19% опитаних МСБ уже експортують продукцію за кордон, а 14% перебувають у процесі пошуку контактів, переговорів чи отримання необхідних дозвільних документів.

питування проводилося з 24 квітня по 11 травня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проєкті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської бізнес асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяло участь 90 підприємців.

ЄБА
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