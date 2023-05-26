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Учасники "Рамштайну" загалом виділили Україні близько $65 млрд військової допомоги

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Учасники формату "Рамштайн" загалом виділили близько $65 млрд військової допомоги Україні для посилення бойових можливостей в реальному часі й у довгостроковій перспективі.

Після останньої зустрічі у Рамштайні минулого місяця США оголосили про виділення додаткових $1,8 млрд, сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Gazeta.ua.

Останній американський пакет включав боєприпаси для HIMARS, снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. У межах ініціативи USAI США профінансували придбання додаткових систем ППО для України.

"Ми зосереджені на внесках, які реально змінюють ситуацію в реальному часі. Проте Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України, як і країни, що зібралися тут сьогодні", – підкреслив Остін.

Німеччина нещодавно оголосила про надання Україні додаткових танків Leopard, боєприпасів та бойових дронів на суму близько $3 млрд.

"Це відображає прагнення Німеччини задовольнити короткострокові потреби України, а також інвестування ФРН у перспективу", – додав міністр.

Остін відзначив зусилля Данії, яка виділила Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини. Франція надає додаткові легкі танки й бронетехніку.

"Ми підготували дев'ять моторизованих та механізованих бригад і продовжуємо проводити колективну підготовку українських бойових підрозділів", – зауважив міністр оборони США.

Рамштайн
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