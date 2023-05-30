Укренерго: В Україні відчуватиметься певний брак електроенергії упродовж літніх місяців

В українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає пресслужба компанії.

Дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами, аварійних відключень не прогнозують. За словами Кудрицького, обмеження споживачів – це "точно не пріоритетний, а радше крайній захід для збалансування енергосистеми".

Наразі в українській енергосистемі фіксують надлишок електроенергії з 10:00 до 14:00, коли сонячні електростанції генерують багато енергії. "У вечірні години, з 19:00 до 22:00, коли споживання найбільше, ми закликаємо українців споживати ощадливо. Це не означає, що треба сидіти без світла та все вимкнути з розеток. Треба намагатися в цей проміжок часу зменшити кількість працюючих потужних електроприладів і вимикати світло, якщо виходите з приміщення. Це дає змогу знизити навантаження на енергосистему, відповідно, нашим диспетчерам буде легше втримати баланс", - сказав Кудрицький.