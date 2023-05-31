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FT: Україна провела серію «формувальних операцій», щоб відвернути увагу перед контрнаступом

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Удар дронів по кремлю, прорив кордону в Бєлгородській області, атака на корабель «іван хурс» у Чорному морі є серією «формувальних операцій», які Україна проводить, щоб відвернути увагу росії перед своїм контрнаступом.

Про це пише Financial Times.

Видання з посиланням на експертів пише, що «формувальні операції» – починаючи від символічних ударів і закінчуючи стратегічно важливішими атаками – є частиною стандартної військової практики. Їхня мета полягає в тому, щоб обдурити супротивника, вплинути на його мислення або іншим чином «сформувати» поле бою перед великим наступом.

«Операції з обману завжди були частиною війни, але тепер їхній ефект посилюється завдяки соціальним мережам. Це українські операції у сірій зоні, які вимагають від росії витрати ресурсів. Вони подібні до спритності рук фокусника: обманюють глядача і перенаправляють його увагу в інший бік», – сказав колишній майор армії США Джон Спенсер, який працює в американському Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

«Успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Їхній [російський] моральний дух не на найвищому рівні», – додав високопоставлений український чиновник.

Коментуючи прорив кордону в Бєлгородській області, колишній офіцер британської армії Майк Мартін сказав: «Ідея полягає в тому, щоб створити безліч дилем для російської командної структури. Проблеми – наприклад, прорив лінії фронту – привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію».

Представник української військової розвідки зазначив, що інцидент у Бєлгородській області був спрямований на те, щоб завдати удару по моральному духу росіян та змусити їх передислокувати війська вздовж кордону.

За словами Спенсера, Україна використовує у цьому плані російську схему дій: окупанти раніше розпалювали ймовірність наступу з боку білорусі, щоб відтягнути туди частину українських сил.

Західні офіційні особи зазначають, що ефективність майбутнього контрнаступу незрозуміла, але Україна продовжуватиме «формувальні операції».

«Вони [українці] тестують, досліджують та з'ясовують, що працює, а що ні. Весь сенс цього контрнаступу в тому, що ні росія, ні [західні союзники] не знають, коли він справді почався, і те, що ми бачимо зараз – вони змушують росіян продовжувати сумніватися», – сказав високопосадовець.

Financial Times
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