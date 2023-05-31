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Резніков пропонує Німеччині передати Україні винищувачі Eurofighter

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Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коліції" та розпочати навчання з управління ними для пілотів ЗСУ.

Зокрема, "коаліція винищувачів", на думку міністра, повинна буде із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen. Про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France".

"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", – наголосив міністр.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger.

Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За його словами, загалом Україна потребує близько 120 винищувачів.

"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", – сказав Резніков.

Міністр наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", – повідомив він.

Резніков
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