Верещук: У росії українським дітям змінюють імена, прізвища та дати народження

В росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на конференції UA: Війна. Недоспівана колискова.
"У росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - зазначила вона.
Віце-прем'єр наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей.
"Нам потрібен тиск на росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - додала Верещук.
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