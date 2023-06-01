У США не можуть сказати, хто стоїть за атакою безпілотників по столиці рф

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати наразі не мають конкретних даних, хто саме стоїть за атакою безпілотників по російській столиці.

Про це він заявив у середу під час брифінгу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не маємо конкретної інформації про те, хто відповідальний за це», - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він також зазначив, що США не мають наміру проводити розслідування з цього приводу. І порадив звертатися до української влади за роз’ясненням ситуації.

У відповідь на запитання, чи можна вважати атаку дронів по Москві ознакою скорого масштабного контрнаступу ЗСУ, представник Білого дому зазначив, що віддає можливість говорити про це українській стороні.

«Я хотів би лише сказати, що за останні кілька тижнів відбулося багато бойових зіткнень», - зауважив представник Білого дому.