У США не можуть сказати, хто стоїть за атакою безпілотників по столиці рф

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати наразі не мають конкретних даних, хто саме стоїть за атакою безпілотників по російській столиці.
Про це він заявив у середу під час брифінгу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми не маємо конкретної інформації про те, хто відповідальний за це», - зауважив представник адміністрації Байдена.
Він також зазначив, що США не мають наміру проводити розслідування з цього приводу. І порадив звертатися до української влади за роз’ясненням ситуації.
У відповідь на запитання, чи можна вважати атаку дронів по Москві ознакою скорого масштабного контрнаступу ЗСУ, представник Білого дому зазначив, що віддає можливість говорити про це українській стороні.
«Я хотів би лише сказати, що за останні кілька тижнів відбулося багато бойових зіткнень», - зауважив представник Білого дому.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023