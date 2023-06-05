Данілов: Країни-союзники могли б збільшити обсяги допомоги Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що країни-союзники могли б збільшити обсяги допомоги Україні та запровадити додаткові обмеження проти росії.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю італійському порталу Corriere Della Sera.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи достатньо Захід, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії, Данілов відповів:

«Нам допомагають багато друзів, у тому числі Італія, якій ми нескінченно вдячні, але можна було б зробити більше».

Секретар РНБО вважає, що країни-союзники мають повністю ізолювати росію від зовнішнього світу.

«Я зараз говорю про блокування кожної транзакції та ізоляції кожної людини. Багато росіян досі гуляють Венецією, Флоренцією, Римом. Для деяких відповіддю стане блокування фінансів, а поки що вони досі мають справу із сатаною (путіним – прим. ред.)», – зазначив Данілов.

Після цього журналіст заявив, що йому важко уявити повну ізоляцію росії, оскільки санкції проти країни-терориста ввели далеко не всі країни світу.

«У мене таке враження, що ми говоримо різними мовами. Я говорю про дітовбивцю, і якщо хтось думає, що може мати з ним відносини, рано чи пізно він це зрозуміє. Ви повинні думати про довгострокову перспективу. Навіть Гітлер якийсь час контролював більшу частину світу, але як він закінчив?» – резюмував Данілов.