Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли відсутній доступ до чистої питної води. Що робити у такому разі?

У МОЗ розповіли, як знезаразити воду.

Кип’ятіння

Робити це треба протягом щонайменше 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та злити, щоб не збовтався осад. Чим довше кип’ятити воду, тим більше небезпечних бактерій буде знищено. Зберігати таку воду у закритій тарі.

Таблетки з активним хлором

Кинути кілька таблеток у воду та чекати 30-60 хвилин, доки вони розчиняться. Вони мають антибактеріальні властивості та значний термін придатності. Перед використанням слід детально вивчити інструкцію.

Активоване вугілля

На літр води треба п’ять таблеток. Їх краще подрібнити. Таблетки варто загорнути у марлю, щоб пил не забруднив воду. Процес триває протягом щонайменше восьми годин.

Марганець

На літр води потрібно 1-2 г розчину. Вода має настоятися протягом 30 хвилин, потім її процідити через марлю. Вода має бути блідо-рожевого кольору. Якщо колір буде більш насичений, це може призвести до проблем з кишківником. Метод підходить для знезараження у невеликих кількостях.

Йод

На літр не більше 3-4 крапель. Після цього воду бажано пропустити через побутовий фільтр. Перед вживанням – чекати до години.

Водночас забруднену воду чи з невідомих джерел пити небезпечно. Це може призвести до отруєння та інших проблем зі здоров’ям.