окупанти дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів лише людям із російськими паспортами

війська рф дозволяють залишати затоплені населені пункти тимчасово окупованої Херсонської області лише людям із російськими паспортами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки вчиненого ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів лише людям із російськими паспортами", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також повідомляється, що окупанти силою виганяють зі своїх вцілілих жител людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.
Нагадаємо, росіяни вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що електростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС . Президент Володимир Зеленський упевнений, що росіяни замінували та підірвали греблю.
російські окупанти замість допомоги людям у затоплених населених пунктах заборонили евакуацію з одного із населених пунктів у Херсонській області , яке підтопило через підрив Каховської ГЕС. Також вони напередодні підриву ГЕС почали активніше мародерити на тимчасово окупованих територіях.
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