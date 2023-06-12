Рада запровадила обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла закон про запровадження обов'язкової реструктуризації під час воєнного стану та 30 днів після нього споживчих кредитів для певних категорій осіб з територій, зачеплених війною.

За відповідний законопроект №9051 в другому читанні та в цілому 10 червня проголосувало 264 депутати. Жоден не був проти, проте один - позафракційний Олександр Дубінський (екс-"Слуга народу") - утримався.

Йдеться про запровадження у зазначений період обов’язкової реструктуризації зобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, якщо місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа) є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована росією територія.

Механізм діятиме, якщо державна та соціальна матеріальна допомога, пенсійне забезпечення та/або благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім’ї; якщо споживач є батьком чи матір’ю багатодітної сім’ї і отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг; а також якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує двох мінімальних зарплат.

Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, чи на ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Закон також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Крім того, прийнято в цілому 256 голосами і законопроект №9052, що передбачає віднесення доходів, отриманих зазначеними вище позичальниками внаслідок обов’язкової реструктуризації їхніх зобов'язань за споживчими кредитами, до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Законопроекти були розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та подані до парламенту Кабінетом міністрів. Першим змінюються відповідні норми закону про споживче кредитування, другим - відповідно, норми Податкового кодексу.