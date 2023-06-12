Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Рада запровадила обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів під час воєнного стану

85

Верховна Рада прийняла закон про запровадження обов'язкової реструктуризації під час воєнного стану та 30 днів після нього споживчих кредитів для певних категорій осіб з територій, зачеплених війною.

За відповідний законопроект №9051 в другому читанні та в цілому 10 червня проголосувало 264 депутати. Жоден не був проти, проте один - позафракційний Олександр Дубінський (екс-"Слуга народу") - утримався.

Йдеться про запровадження у зазначений період обов’язкової реструктуризації зобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, якщо місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа) є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована росією територія.

Механізм діятиме, якщо державна та соціальна матеріальна допомога, пенсійне забезпечення та/або благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім’ї; якщо споживач є батьком чи матір’ю багатодітної сім’ї і отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг; а також якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує двох мінімальних зарплат.

Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, чи на ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Закон також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Крім того, прийнято в цілому 256 голосами і законопроект №9052, що передбачає віднесення доходів, отриманих зазначеними вище позичальниками внаслідок обов’язкової реструктуризації їхніх зобов'язань за споживчими кредитами, до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Законопроекти були розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та подані до парламенту Кабінетом міністрів. Першим змінюються відповідні норми закону про споживче кредитування, другим - відповідно, норми Податкового кодексу.

кредити
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 июня 2023
Воскресенье, 11 июня 2023
Суббота, 10 июня 2023
Пятница, 9 июня 2023
Четверг, 8 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023