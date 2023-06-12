Ігнат: Наявність в Україні достатньої кількості ОТРК "Грім 2" могла б завадити росії наважитись на окупацію

Наявність достатньої кількості ОТРК "Грім 2" ("Сапсан") на озброєнні в України, ймовірно, могла б свого часу завадити росії наважитись на окупацію українських територій.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Ракетний спис"? Шкода, що ми не створили його раніше. Ми возили по парадах "Грім 2" ("Сапсан"). Це і є той спис, яким можна було "вколоти". Можливо, його навіть не треба було б діставати і замахуватися. Будь в України достатня кількість оперативно-тактичних комплексів "Грім 2" ("Сапсан"), ми не знаємо, чи росія наважилася б окупувати Крим та інші території", - сказав Ігнат.

За словами Ігната, оперативно-тактичний комплекс "Грім 2" ("Сапсан") здатний бити на 300-500 кілометрів і "міг би просто рознести російські аеродроми і завдати нищівних втрат російським військам ще на підступі до наших кордонів".

Зазначимо, що «Грім-2» — український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро «Південне». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан». Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.

У лютому 2021 року повідомлялось, що Міністерство оборони планує замовити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (відомий також як "Грім-2"), розробку якого згорнули за часів віктора януковича.