Ємець: Для одного із сховищ Києва замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень

У Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради Леонід Ємець з посиланням на дані системи Prozorro.

Тендер оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Ємець також зазначив, що раніше також стало відомо про закупівлю для укриття електричних овочерізок за 130 тисяч гривень.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тсяч грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району!!!", - написав депутат.

"І це ми так по верхам, просто глянули «прозоро». Хоча є аудиторські служби які мають це робити за гроші і на постійній основі. З нетерпінням чекаю коли зможемо задати питання і отримати відповіді", - додав він.