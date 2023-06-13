Ємець: Для одного із сховищ Києва замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень

У Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради Леонід Ємець з посиланням на дані системи Prozorro.
Тендер оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".
Ємець також зазначив, що раніше також стало відомо про закупівлю для укриття електричних овочерізок за 130 тисяч гривень.
"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тсяч грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району!!!", - написав депутат.
"І це ми так по верхам, просто глянули «прозоро». Хоча є аудиторські служби які мають це робити за гроші і на постійній основі. З нетерпінням чекаю коли зможемо задати питання і отримати відповіді", - додав він.
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