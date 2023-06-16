путін планує візит до Туреччини на запрошення Ердогана, - ЗМІ

російський президент владімір путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.
Як пише "Європейська правда", про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник путіна юрій ушаков.
"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", – зазначив ушаков.
Раніше ЗМІ писали, що президент рф міг приїхати в Туреччину на відкриття атомної електростанції "Аккую", збудованої "росатомом", у квітні, або на інавгурацію Ердогана у червні.
Особисто лідери росії й Туреччини бачились востаннє в липні 2022 року під час візиту до Ірану.
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