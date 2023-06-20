Британія: Санкції проти росії зберігатимуться, доки та не виплатить Україні компенсацію

Велика Британія ухвалила закон, що передбачає збереження санкцій щодо росії доти, доки вона не виплатить Україні компенсацію, повідомляє британське МЗС.
"Велика Британія запроваджує нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції щодо росії доти, доки москва не виплатить компенсацію Україні", - йдеться в документі, поширеному британським зовнішньополітичним відомством.
Окрім того, Лондон "встановлює порядок передання російських заморожених активів на відновлення України".
У травні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон уже запровадив санкції проти більше ніж 1,5 тис. фізичних і юридичних осіб росії, заморозивши активи у Великій Британії на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів. За його словами, санкції Лондона торкнулися торгівлі товарами між Великою Британією і росією на суму понад 20 млрд фунтів стерлінгів.
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