Le Monde: Франція вже не проти вступу України в НАТО

Франція змінила позицію щодо майбутнього членства України в НАТО в позитивний для Києва бік, щоб вплинути на російсько-українську війну і посадити москву і Київ за стіл переговорів.
Як пише Le Monde, змінену позицію Парижа обговорюватимуть французькі представники в делікатних дискусіях між союзниками України напередодні щорічного саміту НАТО, запланованого у Вільнюсі, столиці Литви, на 11 і 12 липня.
За інформацією видання, на нещодавньому засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці 12 червня розглядали можливість вступу України до НАТО – варіант, який наразі розглядають у Парижі як самостійну гарантію безпеки, оскільки він може утримати росію від продовження війни або, в разі закінчення конфлікту, запобігти подальшій агресії.
«Натяк на цю перспективу міг би, мимохідь, переконати президента України Володимира Зеленського вступити в переговори, коли він вважатиме за потрібне, залежно від результатів контрнаступу», – припускає Le Monde.
І хоч подібний крок, як пише видання, “може бути тактичним”, він являє собою реальне перетворення для позицій Франції.
Тим самим Париж наближається до позиції, яку обстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких, насамперед Польща і країни Балтії, невпинно виступають за вступ України до НАТО.
Як заявив Le Monde один з іноземних дипломатів, “французька позиція зараз ближча до позиції Польщі, ніж Німеччини”.
Таке рішення Парижа суперечить рішенню від 2008 року, коли на саміті НАТО в Бухаресті президент Франції Ніколя Саркозі разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заблокували будь-яку перспективу швидкого вступу України до союзу. Тоді, всупереч пораді США, які на той час виступали за інтеграцію України, європейські лідери вважали, що відтермінування членства України у військово-політичному блоці стане способом полегшити відносини з росією.
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