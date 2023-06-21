Данія схвалила пакет військової допомоги Україні майже на 3 мільярда євро

Парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 мільярда євро на наступні 5 років.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Твіттері.
Відомо, що допомога у 2,95 мільярда євро розрахована на 2023-2028 роки.
«Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену і народу Данії. Кожне гарчання Leopard'a і залп CAESAR’я – це салют на вашу честь. А ваша участь у «коаліції пташок» додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо», – йдеться у повідомленні Резнікова.
Нагадаємо, Данія має очолити коаліцію з підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16 спільно з Нідерландами.
У країні заявили, що готові передати Збройним силам України винищувачі F-16, але при дотриманні двох умов. Зокрема, передача відбудеться в тому випадку, якщо інші країни також ухвалять рішення про постачання, а США, як виробники літаків, схвалять такий крок.
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