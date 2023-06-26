Гуменюк: російські війська ведуть розвідку, готуючись до нових масованих атак

російські війська ведуть розвідку дронами на півдні України, готуючись до нових масованих атак.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, нові масовані атаки можуть бути як з використанням ракет, так і з залученням дронів.

«Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання нової партії «шахедів», є потенціал ракетний», – заявила Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти часто завдають нові масовані атаки, коли не досягають успіхів на фронті, щоб подати це як «перемоги».

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 25 червня, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. Відтак у ворога чотири ракети типу «Калібр» готові до застосування. Тоді як інші носії ракет були заведені у пункти базування, зокрема через погоду, оскільки очікується шторм.

Раніше повідомляли, що за останні два місяці українським військовим вдалося знищити 13 російських гіперзвукових ракет «Кинджал».