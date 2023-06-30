Гуменюк: росія готується до нових ракетних ударів по Україні

Є ознаки ймовірної підготовки росії до нових ракетних ударів по території України.

На це вказує те, що окупанти активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Gazeta.ua.

"Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", – наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що російські окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".