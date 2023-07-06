Мінекономіки: Українці зможуть взяти іпотечний кредит під 7% з 1 серпня

З 1 серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою під 7%.
Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
"З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла", - ідеться у повідомленні.
"Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок "Дія" на отримання іпотечного кредиту під 7%", - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Як зазначається, усі інші категорії позичальників залишаються у програмі також.
Хто може подати заявку
Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть:
Умови
Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі єОселя на таких умовах:
Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У рамках єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.
Також передбачаються зміни до програми доступного іпотечного кредитування єОселя:
У міністерстві вказали, що банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Ще декілька банків-партнерів перебувають на стадії інтеграції із "Дія" та, як повідомляється, уже скоро долучаться до реалізації програми.