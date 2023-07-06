ДПСУ фіксує порушення, вчинені через систему Шлях

В Україні посилюють контроль за встановленням законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи Шлях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, прикордонники фіксують порушення, вчинені через цю систему.

«Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що протягом минулого місяця понад 1,3 тис. водіїв було відмовлено у виїзді, а ще 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до зазначеної системи.