Лінда Томас-Грінфілд: США серйозно стурбовані використанням росією іранських безпілотників проти України

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала направити групу слідчих для вивчення уламків дронів-камікадзе, які росія застосовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою". Про це повідомляє CNN.
"Сполучені Штати, як і раніше, серйозно стурбовані використанням росією іранських безпілотників проти українських міст та цивільної інфраструктури... За останні кілька тижнів ми неодноразово бачили, як росія використовувала ці БПЛА в атаках, які руйнували українські громадські будівлі та вбивали мирних жителів", – заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Вона також сказала, що США повідомляли Секретаріату ООН дані про те, що росія працює з Іраном над організацією виробництва іранських БПЛА в росії, і це виробництво може бути запущене на повну силу наступного року.
Це "значно підвищить здатність росії атакувати Україну та дозволить росії розширити кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, залізничних колій та закрити транзит сільськогосподарських товарів на світові ринки", – вважає Томас-Грінфілд.
У зв'язку з цим постпред США в ООН закликала направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку росія використовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".
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