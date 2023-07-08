Зеленський: Визволення бранців було першою темою під час бесіди з Ердоганом

Визволення бранців було першою темою під час бесіди президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана, сказав український президент на прес-конференції у Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу.

"Перші теми, про які ми сьогодні говорили - це наші різні бранці. І кримські татари, і політв'язні, і решта наших бранців. І депортовані діти", - сказав він.

"Бо і для мене, і, впевнений, для президента люди, цей гуманітарний аспект – це пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб повернути наших полонених, політв'язнів, кримських татар. Усі списки є у наших партнерів. Ми справді над цим працюємо", - Заявив він.

За словами Ердогана, "ми зараз з росією перебуваємо в стані переговорів, говоримо з ними з цього питання". Наступного місяця, сказав він, буде візит путіна до Туреччини. "Ми це знову обговоримо. Коли є така можливість, я знову обговорюю по телефону це питання, тому що обмін полоненими є пріоритетним питанням нашого порядку денного", - наголосив він.