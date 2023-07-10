путін усунув герасимова з посади командувача російською армією в Україні

Голова правлячлого режиму рф володимир путін звільнив ще одного високопоставленого генерала після повернення командирів Азову. Мова мовиться про 67-річного генерала валерій герасимова. Його усунули з посади командувача російською армією в Україні менш ніж через півроку після призначення. Про це повідомляє видання Metro.

"Під час війни путін звільнив кількох керівників, у тому числі генерал-полковника михайла мізінцева, також відомого як Маріупольський різник, а також генерала рустама мурадова, який стояв за бійнею у Вугледарі на початку цього року", – йдеться в повідомленні.

Проте герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, але його замінить тепер генерал-полковник зс рф михайло теплинський. Про що вже повідомили пропагандистські канали.

Джерело видання стверджує, що путін нібито "відчайдушно оговтується після заколоту євгена пригожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку Азов".

Рішення про звільнення герасимова прийнято через кілька тижнів після так званого "повстання" пвк вагнер.

Усунення герасимова також збігається з самітом НАТО в Литві 12 липня, який має посилити підтримку Заходу для України, додає джерело.