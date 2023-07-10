путін усунув герасимова з посади командувача російською армією в Україні

Голова правлячлого режиму рф володимир путін звільнив ще одного високопоставленого генерала після повернення командирів Азову. Мова мовиться про 67-річного генерала валерій герасимова. Його усунули з посади командувача російською армією в Україні менш ніж через півроку після призначення. Про це повідомляє видання Metro.
"Під час війни путін звільнив кількох керівників, у тому числі генерал-полковника михайла мізінцева, також відомого як Маріупольський різник, а також генерала рустама мурадова, який стояв за бійнею у Вугледарі на початку цього року", – йдеться в повідомленні.
Проте герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, але його замінить тепер генерал-полковник зс рф михайло теплинський. Про що вже повідомили пропагандистські канали.
Джерело видання стверджує, що путін нібито "відчайдушно оговтується після заколоту євгена пригожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку Азов".
Рішення про звільнення герасимова прийнято через кілька тижнів після так званого "повстання" пвк вагнер.
Усунення герасимова також збігається з самітом НАТО в Литві 12 липня, який має посилити підтримку Заходу для України, додає джерело.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023