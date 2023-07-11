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Держстат: В річному вимірі інфляція в Україні знизилась

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Зростання споживчих цін в Україні в червні поточного року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

Про це повідомив Держстат у понеділок, 10 липня.

Водночас у червні 2022 року було зафіксувано інфляцію на рівні 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня.

Також у червні було зафіксовано базову дефляцію – 0,1% після того, як у травні базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні.

У річному вимірі базова інфляція за підсумками червня-2023 року також знизилася – до 14,0% з 15,9% за підсумками травня.

З початку року інфляція на споживчому ринку становила 4,6%, а базова – 3,2%.

"На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше (на 1,9%) подорожчали м'ясо та м'ясопродукти. На 1,0-0,2% зросли ціни на овочі, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб", – вказали у Держстаті.

Разом з тим, на 4,1-0,5% знизилися ціни на яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, сало, молоко, сири.

Алкоголь та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, одяг та взуття подешевшали на 3,0%, ціни на транспорт знизились на 0,8%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію та інші види палива на 11,9% відбулось за рахунок підвищення цін на електроенергію на 69,7%. Ціни у сфері зв'язку зросли на 0,5%.

інфляція, Держстат
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